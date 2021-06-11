شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم ، ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارًا معتدل خلال فترات الليل، بجانب هبوب رياح خفيفة على مختلف مدن المحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين22 وحتي 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 إلى 30 درجة، ورفح ما بين 23 إلى 30 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 22 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات بخصوص الظروف الجوية.