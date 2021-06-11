شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خدمات إلكترونية تقدمها محكمة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محكمة شمال سيناء عدد9 خدمات الكترونية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفى وزارة العدل بصفة خاصة من خلال تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها المحكمة التطبيق الموحد، أقامة الدعوي المدنية عن بعد، تطبيق النماذج المؤمنة، تطبيق المراسلات الالكترونية للإعلان، أرشفة الملفات المحفوظة الكترونيا، وتجديد الحبس عن بعد، وتوحيد الخدمات الالكترونية ،وتداول وتسجيل القضايا والاستعلام عنها الكترونيا .

وكان الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، المستشار محمد منير عبدالفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، والمستشار عمرو جميل المحامى العام لنيابات شمال سيناء، افتتحوا أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية .