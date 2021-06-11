شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: توصيل التيار لكافة المشروعات التنموية في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، بزيارة مفاجئة لقطاع كهرباء جنوب سيناء، والتقي بالعاملين وقيادات القطاع، وذلك في اطار متابعته الدائمه والمستمرة لكافة قطاعات الشركة لمتابعة وتقيم الأداء بها وازالة كافة العقبات التي تواجه العمل.

وبحث السيد، كافة المشاريع التي تنفذها الشركة في جنوب سيناء، وماتم تنفيذه، والمشاريع التي تحت التنفيذ، وكذلك مناقشة خط الربط، جهد متوسط بين مدينتي سانت كاترين ونويبع مرورا بالاوديه التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بإنشائها من وجود تنمية حقيقية ومستدامة في محافظة جنوب سيناء، كذلك تم مناقشة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وبرامج الصيانة، وكذلك تم مناقشة توصيل الكهرباء لكافة المشاريع القومية العملاق، حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء، لعدد أربع محطات مياه وصرف صحي عملاقة بجنوب سيناء بمدن رأس سدر وأبو زنيمه ودهب ونوبيع والتي تم تنفيذها وتم الانتهاء منها في وقت وزمن قياسي، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ أحد المشروعات العملاقة، وهو توصيل الكهرباء المستودعات البترولية الاستراتيجية في جنوب سيناء، فيما تم مناقشة ومراجعة عدادات كبار المشتركين، وكذلك اطلع علي سجلات المشتركين الجدد، وفحص العدادات وكذلك اطلع علي تحصيل القطاع لكافة الخدمات، كما اطلع علي خدمات الشباك الواحد.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، علي ضرورة الاهتمام بالمواطنين وحسن استقبالهم وانهاء كافة الخدمات المقدمة لهم في أقصر وقت، وفي نهاية اللقاء قدم السيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع كهرباء جنوب سيناء، علي جهودهم الكبيرة واخلاصهم وتفانيهم في العمل، والحفاظ الدائم على مستوى الأداء المتميز للقطاع سواء كان فنيا أو تجاريا.