شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استعدادات للانطلاق المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، انتهاء كافة الإستعدادات لعقد المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، الذي يفتتحه اليوم الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف السيد أنه تم الاستعانة بمولدات كهربائية لحالات الطوارئ.

ويعقد المنتدى خلال أيامه الثلاث عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم حوالي 50 متحدثًا، على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.

كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.