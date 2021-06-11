شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 9.8 مليون جنيه.. إقامة محطة لتعبئة أسطوانات الغاز بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة شمال سيناء، على مشروع لإقامة محطة لتعبئة أسطوانات الغاز بمنطقة بغداد بالحسنة، في وسط سيناء بتكلفة 9.8 مليون جنيه.

وأكد أشرف عليوة مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، أن المشروع علي مساحة 20 ألف متر مربع مربع، ويتكون من وحدتي تخزين بسعة 20 طن ووحدة تعبئة ميكانيكية ووحدة تقل وتوزيع، لافتًا إلي قيام المشروع بتوفير 25 فرصة عمل.

من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار في محافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.