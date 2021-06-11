شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة اليوم تصل لـ45.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار ورياح وبحر مضطرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق في جمهورية مصر العربية، لتصل إلى 45 درجة مئوية، وتنخفض درجات الحرارة في أماكن أخرى، اليوم الجمعة، بينما تكون درجة الحرارة العظمي الأقل في مصر اليوم هي 26 درجة في السلوم غرب البلاد.

ويشير تقرير الطقس في مصر وجود نشاط للرياح على عدد من المناطق منهم القاهرة وسقوط أمطار على عدد من المناطق الأخري وذلك بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة وفق المعدلات العادية في شهر يونيو.

ويتوقع أن يكون الطقس weather شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتصل درجة الحرارة إلى 45 درجة في أسوان وإدفو بارتفاع درجة عن درجة الحرارة أمس ويكون الطقس معتدل ليلاً.

وتشير توقعات الأرصاد إلى طقس حار على القاهرة والوجه البحري في النهار ولطيف خلال ساعات الليل، بينما يكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارًا لطيف ليلاً.

تضطرب حالة البحر الأحمر جدًا اليوم ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار وإتجاه الرياح شمالي غربي، بينما من المتوقع أن بكون البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل ويتراوح الموج من متر إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح من شمالي غربي إلى شمالي شرقي.

وتوجد توقعات بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية لجمهورية مصر العربية على فترات متقطعة.

وتتراوح سرعة الرياح على مصر بين 14 و17 عقدة واتجاه الرياح شمالي غربي والتي تنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وجنوب سيناء بشكل متقطع اليوم.

حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح والحرارة من 26 إلي 45 درجة والبحر مضطرب جدًا

درجات الحرارة العظمي والصغري والمحسوسة اليوم الجمعة في مصر

يتوقع أن تكون ذروة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة من الساعة 2 ظهرًا إلى 5 عصرًا، وفى الإسكندرية تكون من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا، أما في أسوان وإدفو الأعلي في درجات الحرارة اليوم في مصر فيكون من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

يوضح تقرير حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم للعظمى والصغرى والمحسوسة في مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-21

درجة الحرارة في القاهرة 35-22

بلطيم 30-20

شبين الكوم 35-22

دمنهور 34-21

مطروح 27-20

طنطا 34-22

العريش 30-23

الإسماعيلية 37-25

بورسعيد 28-22

السويس 38-25

المنصورة 35-22

الزقازيق 36-23

دمياط 28-21

الغردقة 38-28

شرم الشيخ 38-28

أسيوط 41-23

درجة الحرارة في إدفو 45-27

درجة الحرارة في قنا 43-27

درجة الحرارة في المنيا 40-23

درجة الحرارة في أسوان 45-27

درجة الحرارة في الفيوم 40-26

درجة الحرارة في الأقصر 44-28

درجة الحرارة في أبوسمبل 44-27

بني سويف 41-26

سوهاج 42-26

حلايب 33-27

الوادي الجديد 44-28

شلاتين 40-26

حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح والحرارة من 26 إلي 45 درجة والبحر مضطرب جدًا

درجات الحرارة المحسوسة في مصر اليوم

يشعر المواطنين بدرجات الحرارة المحسوسة في مصر في الأماكن التي تخطت فيها درجات الحرارة المحسوسة 40 درجة كما يلي: