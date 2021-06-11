شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر احتلت المراكز الأولي في الموالح والفراولة المجمدة والزيتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراع، إنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة، وفي انتاج الزيتون، موضحا أن مصر تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي، وانتاج السمك البطي، مشيدا بدور الحجر الزراعي المصري في تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الجمعة أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالي الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري.

وأوضح وزير الزراعة أن عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات بلغت ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 مشيرا إلى أن من هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونسيا والسلفادور.

ولفت «القصير»، إلى أن أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني، والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة، ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى إنه نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني فإنه يشجع كثير من الدول للاقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الإتحاد الأوروبى.