شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية يتحدث عن الموجة الرابعة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر اقتربت من تسجيل 3 ملايين حاصل على لقاحات كورونا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية «extra news»، مساء الخميس، أنه لا يوجد أى مشكلات لمن حصل على تطعيم فيروس كورونا، مؤكدا على أن الأثار الجانبية خفيفة، ومتوقعة، كما أنها مثل التى تحدث أثناء تناول أي تطعيم، والتى أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يحدث للبعض وليس لجميع الفئات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه إذا حدثت موجة رابعة، ستكون سلالات جديدة أو متحورة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للحصول على أكبر عدد من اللقاحات، وتطعيم أكبر عدد من السكان.

وأوضح الكتور محمد عوض تاج الدين، أن بريطانيا ودول أخرى، رصدت وجود تجلط في الدم عند تناول بعض اللقاحات، وهذه الحالات التي جرى نشرها دفعت لتعليق تناول اللقاحات أحيانًا، لكن لم يتم التأكيد على وجود الجلطات، كنتيجة دائمة لتناول اللقاح، حيث حصل عليه الملايين في عدد كبير من دول العالم، ولم يكن هناك أى أعراض جانبية.

وأكد تاج الدين، أن المتعافي من كورونا يكون أجسام مناعية، وهي الأجسام التي تكونها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهذه الأجسام تستمر لعدة أشهر، وتقل تدريجيا عقب 6 أشهر من الإصابة، موجها نصائح للأشخاص بالحصول على التطعيم بعد 3 أشهر من التعافي، إذا أتيحت لهم اللقاحات.