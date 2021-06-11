شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توفد لجان للمستشفيات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين «نظراً لظروفهم الصحية» بمنازلهم بمحافظات «المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.