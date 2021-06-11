شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعليمات ونصائح للتعامل مع مستأجري ورواد شواطئ الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية 10 تعليمات صارمة للتعامل مع مستأجرى ورواد الشواطئ وهى كالأتى.

1_لا تهاون على الإطلاق في موضوع تحصيل الإكراميات من الجمهور بالإكراه.

2_نظافة دورات المياه على الشواطئ عامل أساسي لنجاح موسم الصيف.

3_غير مسموح بتواجد كابلات الكهرباء الممتدة على رمال الشواطئ وضرورة تأمينها بالعزل والدفن بالشكل الصحيح.

4_استكمال بانرات بوابات الشواطئ طبقا للتصميم الموحد والموضح به اسم الشاطئ وقيمة تذكرة الدخول، بالإضافى لإبراز أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

5_حال وجود البدلات على الشواطئ يسمح بأربعة أفراد على البدال، ولابد من توافر لايف جاكت مع كل فرد.

6_ عدم تواجد الغطاسين على الشاطئ يعرض المستأجر لغرامات مالية وقد تصل إلى فسخ التعاقد.

7_ضرورة المرور المستمر على عمال أبراج المراقبة والذين يلعبون دورا هاما في مراقبة رواد الشواطئ حال وجودهم في البحر داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

8_التأكد من وجود علم الجمهورية بالمقاس الكبير وبالحالة الجيدة على بوابات الشواطئ.

9_ الاهتمام بنظافة الشاطئ.

10_الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على حسن استقبال المواطن وطمأنته وتشجيعه على التمسك بحقه، مؤكدا على أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تقوم حاليا بإعادة شواطئ الإسكندرية للصدارة بين شواطئ الجمهورية، والقضاء على بعض الظواهر التي أثرت سلبا على سمعة شواطئ الإسكندرية في السنوات الأخيرة.