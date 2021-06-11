شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول صورة لقطار المونوريل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع الهيئة القومية للإنفاق، عن أول صورة لقطار المونوريل، الذي تم تصنيعه لمصر، والخاص لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية، وأكتوبر، في مصانع بومبارديه.

الجدير بالذكر أن مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، وعدد 22 محطة، ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من مدينة نصر، حتي مسجد المشير في مايو ٢٠٢٢. وافتتاح المرحلة الثانية حتي العاصمة في يونيو ٢٠٢٣.

كما يجرى تنفيذ مونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر، وعدد 12 محطة، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة.