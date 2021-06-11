شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» ترد على ما أثير بشأن مستحقات أصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردا على ما أثير في أحد البرامج الفضائية، الخميس، وتم تناوله عن مستحقات أصحاب المعاشات من الهيئة الوطنية للإعلام، وتحقيقا لمبدأ حق الرد، تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام، أنه كلام عار تماما عن الصحة، والمصداقية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض تحري الدقة قبل العرض والتناول.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام، أنها لا تألوا بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق أبواب أمامهم كما اشاع مقدم البرنامج، بل تمت مقابله من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئه وبحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين وتفهم جيدا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهايه الخدمه أو اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، لذلك ظهرت المشكلة، وهو ماتم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق التأميني للعاملين.

وبعد دراسة من خلال خبير أكتواري كان نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهر واحد فقط للعاملين عن كل سنة اشتراك بالصندوق بداية من ١ / ١ / ٢٠١٩ مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدا عن المستحقات السابقة وهو مارفضته الوطنية للإعلام، وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى يصرف العاملين المحاليين على المعاش مستحقاتهم كاملة. وما تم سداده من مستحقات نهاية الخدمة عن عام ٢٠١٧ هو ١٣٥ مليون جنيه، وما تم صرفه حتي ١٧ اكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢٧ مليون جنيه باجمالى ٢٦٢ مليون جنيه متراكمات سابقه قبل قرار إنشاء الهيئه الوطنية للإعلام، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي، أو للصرف على الترقيات والتسويات وتنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية، والتي تطالب به الهيئه الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف على مختلف البنود، وأيضا العلاوات التي تم صرفها حتي الأن تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة.

وما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والارسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المؤداه لمختلف وزرات وهيئات الدولة

و انطلاقا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين تقوم الوطنية للإعلام بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحاليين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا والتي كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ مليون جنيه شهريا، وتزايد هذا المبلغ أيضاً في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وأحتتمت الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا: «نحترم ونقدر كافة العاملين بالوطنية للإعلام ونبذل الجهود من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، كما تدعو أبنائها إلى التكاتف لحل كافة المشكلات والنهوض بالعمل«