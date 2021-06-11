شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط ٤ آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية التموين بكفر الشيخ، الخميس، حيلة مالك مخزن مواد غذائية، متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بداخله 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر، بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشديد الرقابة على المصانع والمخازن المخالفة التي تدار بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة التي جرت بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد لبيب، بالرقابة التجارية، من ضبط مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بأحد الأحياء بمدينة كفر الشيخ.

تبين للحملة قيام مالك المخزن، بحيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحيازة كميات من المكرونة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة لإستخدامه أصناف ردئية من المكرونة لإعادة تعبئتها في عبوات أخرى، بعد تفريغها من عبواتها الأصلية، مستخدمًا عبوات فارغة جديدة.

وعُثرت الحملة داخل المخزن على «4 آلاف عبوة مكرونة معبأة في عبوات مختلفة ما بين شيكارة زنه 10 كجم، وعبوات زنه كيلو و400 جرامًا»، بالإضافة إلى كميات من العبوات الفارغة لاستخدامها في تعبئة المكرونة بعد استبدالها بالعبوات الأصلية.