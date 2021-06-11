شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الجمعة إلى الأربعاء 16 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 يونيو إلى الأربعاء 16 يونيو 2021، حيث يسود انخفاض في درجات الحرارة، اعتبارا من الجمعة 11 يونيو على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.،

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 يونيو إلى الأربعاء 16 يونيو 2021

- حالة الطقس الجمعة 11 يونيو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20%

- حالة الطقس السبت 12 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20%

- حالة الطقس الأحد 13 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 14 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 15 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 16 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 يونيو إلى الأربعاء 16 يونيو 2021.