لـ10 أيام.. الجيزة: إغلاق طريق المريوطية مع شارعي الإخلاص والعروبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نوهت محافظة الجيزة، عن تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعي الإخلاص والعروبة بالإتجاهين.

وأضافت المحافظة، أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تضطر نتيجة ذلك إلى إجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعي الإخلاص والعروبة بالإتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ الجمعة الموافق 11/6/2021 وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بإتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.