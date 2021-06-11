ماتوا ليلة الفرح.. تفاصيل وفاة عروسين في موكب زفاف بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

على بُعد مئات الأمتار من "عش الزوجية" لقى عروسان وشقيقة العروس، مصرعهم، خلال موكب زفاف، إثر انقلاب سيارة تقلهم بمصرف بمركز الزقازيق بالشرقية.

عقارب الساعة تُشير إلى السابعة مساء الخميس، بينما الفرحة تسود عزبة عاصم بمركز الزقازيق، احتفالًا بزفاف "محمد" و"سالي"، أهالي العروسين ينتظرون قدمهم بفارغ الصبر، إلا أن مكاملة هاتفية بتعرض العروسين لحادث مروع ووفاتهما وآخرين قلب الأمور رأسًا على عقب.

الضحايا هم (العريس "محمد ا. ع.- عامل بمصنع"، والعروس "سالي ر. ع."، وشقيقتها"نورا" 23 سنة) فيما أصيب سائق السيارة، ، وابنة شقيقتها "عائشة" 10 سنوات- جميعهم من عزبة صيام.

وهرعت وفود من أهالي القرية، وقوات الانقاذ النهري، لموقع الحادث وتمكنت من انتشال جثث العروس وشقيقتها، فيما ظلت محاولات البحث عن جثة العريس نحو ساعة، حتى تمكنت القوات من انتشالها.

في شهر أبريل 2020 تقدم (محمد 21 سنة، عامل بأحد مصانع العاشر من رمضان) ‏لخطبة ابنة عمه (سالي- تصغرة ب3 سنوات)، بعد قصة حُب جمعتهما، على أن يكون ‏زواجهما في شهر يونيو 2021، حتى يتمكن من تدبير متطلبات ذلك الزواج، بحسب أحد أهالي القرية.

مساء أمس الأربعاء، احتفل العروسين بليلة الحناء، في جو بهيج، ‏جمع الأصدقاء والأقارب وبعض أهالي القرية، يقول أحد الأقارب: ظلا العروسان يتحدثان عن سيارة الزفاف المُجهزة بالورود وهي ‏تسير بهما في شوارع القرية متجهة لـ"عش الزوجية" وسط فرحة ‏الأهالي، ولم يتخيلا أنها ستكون سبب في مصرعهما.

في السادسة مساء اليوم، وعقب انتهاء العروس من الكوافير بمدينة الزقازيق، همّ العروسان وأصدقائهما بالتوجه إلى عزبة صيام، حيث مكان حفل الزفاف.

على مئات الأمتار من "عش الزوجية" قام عدد من المشاركين في موكب الزفاف- مستقلين دراجات نارية، بمضايقة قائد سيارة الزفاف، إضافة إلى أنه كان يقود السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى انقلابها بالمصرف المار بوسط القرية، ووفاة 3 أشخاص، بينهم العروسين، بحسب أحد المشاركين في موكب الزفاف.

أمام منزل العريس بعزبة عاصم التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة ‏الشرقية، علت زغاريد السيدات وأطلقت الألعاب النارية ، والشماريخ، حتى علموا ‏بالحادث. ‏

وقع الخبر على أهل القرية كالصاعقة، انقلب الفرح والزغاريد لمأتم، وهرعت وفود من أهالي القرية إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثامين بمساعدة قوات الانقاذ النهري.

تم نقل الجثث إلى مستشفى الزقازيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.