مرور الجيزة: غلق جزئي بطريق المريوطية لمدة ١٠ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة لمدة 10 أيام لرفع كفاءة كابلات الكهرباء.

وأوضحت الإدارة تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين.

يستلزم الأمر غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالإتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ الجمعة الموافق 11/6/2021 وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.