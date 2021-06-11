اختطاف حداد يقود الشرطة لعصابة "مستر إكس" لسرقة المواد البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قاد بلاغ اختطاف أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية لضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة احتجاز "أحد الأشخاص" داخل شقة - كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط (سائق– مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبصحبتهم (حداد "المختطف" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

بسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالإستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكى، واستخدامها فى تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتآخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالى "قيمة إصلاح السيارة" مما أثار حفيظته.

وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة فى تهريب المواد البترولية"، اختمر فى ذهنه فكرة إستيقافها وإحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة.

وعليه فقد قام وباقى المتهمين باستيقاف السيارة وصرف قائدها واستدراج المجنى عليه، وإصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، وإحتجازه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).

بمواجهة المجنى عليه إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس "كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتآخمة، بغرض إستخدامها فى الإستيلاء على المواد البترولية وخاصةً " السولار" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكى مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لإستخدامها فى تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لإستخدامها فى تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمى الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والإستدلال عليهم.

وتم استهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم.

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه ٢٠ متهما و٢٧ سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية و٦ فنطاس و١٣ تنكا لتخزين المواد البترولية المستولى عليه.

كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، و كمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من 60 ألف لتر "سولار".