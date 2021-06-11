شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين: نقص معلومات الحكومة يفتح النافذة للشائعات والأكاذيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الاقتصادي الكبير ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن التعليق على أداء الحكومة يحتاج حذر كبير، ليس حذر الرقابة أو الخوف من إبداء الرأي، حتى يكون تناول الموضوع بقدر من الموضوعية، حيث إنه يتحدث دائمًا من منظور الخبرة أو المواطن العادي، كما أنه يحرص أن يتحدث من منظور المواطن المصري.

وأضاف «بهاء الدين»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لعمله بالحكومة لـ15 عام لديه تقدير لصعوبة العمل التنفيذي في مصر، حيث إن العمل التنفيذي صعب في وجود قيود كثيرة، منوهًا على أن الوزارت التي تقدم خدمات للمواطنين هي الأكثر صعوبة من صحة وتعليم وإسكان، بينما هناك سوء تفاهم مستمر لعدم وجود مناخ يناقش الأداء الحكومي بشكل مظبوط، كما أنه لابد إتاحة المعلومات لكي يكون هناك مناقشة.

ونوة إلى أنه يتمنى من الحكومة أن تزيد من المعلومات وطرحها، معقبًا: «نقص المعلومات لا يحمي ويفتح النافذة للشائعات والأكاذيب»، كما أن البرلمان والإعلام لابد أن يكون لها دور في متابعة أداء الحكومة.