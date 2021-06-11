شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي بطريق المريوطية لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالإتجاهين.

مما يضطر الإدارة العامة للمرور بالجيزة لإجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالإتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ الجمعة الموافق 11/6/2021 وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بإتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.