شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للبيئة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، مساء الخميس، احتفالية بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى عبر برنامج الزووم بمشاركة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق، الذى ألقى محاضرة بعنوان رؤية زراعية، استراتيجية لاستعادة بيئتنا المصرية النظيفة للحفاظ على صحة المواطن المصرى ورفاهيته.

وقال الدكتور أحمد زكى أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن الاحتفالية تضمنت ورشة عمل بمشاركة نخبة من خبراء الزراعة في مصر، حيث تضمنت محاضرات بحثية للخبراء المشاركين من بينها الدكتور عماد الدين عدلى الخبير البيئى ورئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بعنوان ادماج المجتمعات في استعادة النظم البيئة، كما القت الدكتورة وفاء عامر أستاذ علم النبات بجامعة القاهرة، محاضرة بعنوان تأثير سد النهضة والعوامل البشرية على التنوع البيولوجى بجزر النيل، والوضع الحالى وسبل الاستدامة البيبئة. وألقى الدكتور قاسم ذكى أستاذ الوراثة بجامعة المنيا، محاضرة بعنوان النظم البيئية ومحاصيل المستقبل.