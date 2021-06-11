شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق بواقعة مصرع عروسين وشقيقة العروس بانقلاب سيارة في ترعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على سائق السيارة في واقعة مصرع عروسين وشقيقة العروسة، مساء اليوم، غرقا في مياه مصرف المشروع بنطاق ناحية قرية طحلة بردين، بدائرة مركز الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، بانقلاب سيارة ملاكى في مصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، اتقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين في مصرف المشروع،وتم انتشال جثمان العروس وتدعى«سالى. ر. ع» وشقيقتها«نورا» بمعرفة الأهالى،فيما قام ضباط الإنقاذ النهرى ،برئاسة العميد محمد العادلى،مدير إدارة الحماية،بانتشال جثة العريس ويدعى«محمد. ال. ع» من مياه المصرف، وتم نجاة شقيقة العريس وسائق السيارة .

تم التحفظ على السائق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.