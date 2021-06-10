شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخلصت جامعة القاهرة من فلول الجماعة الإرهابية ؟ .. الخشت يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنشأت مركز الثقافة والتنوير وتم عمل وثيقة التنوير ومن اهم تطبيقتها عمل مقرر التفكير النقدي في إطار عملية حماية عقل الجامعة .

وأضاف الخشت خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن تم تشكيل مجموعة من الأساتذة لتدريس وتطبيق مقرر التفكير النقدي.

وتابع أن الجامعة نظمت ندوات ومواسم ثقافية لتطبيق وثيقة التنوير وتم استضافة كبار المثقفين والكتاب من مختلف التيارات وتم عمل أكبر عمليات توزيع للمطبوعات العقلانية النقدية في كافة التخصصات وتم إتاحة مشروع خذ كتاب وضع كتاب للتشجيع على القراءة .

وأوضح أن مشروع تجديد الخطاب الديني تم العمل عليه في جامعة القاهرة وتم التخلص من فلول الجماعة الإرهابية تماما .