شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات الخاصة بذوي الإعاقة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة، وفتح موقع اللجان الطبية المتخصصة لاستقبال تسجيل الطلبات، على أن تعقد أول جلسة يوم الإثنين 21 يونيو الجاري.

وقال المحافظ- في تصريح الخميس- إن لجنة السيارات المجهزة بسوهاج هي اللجنة الثالثة على مستوى الجمهورية بعد الفرع الرئيسي بالقاهرة، وفرع الإسكندرية، لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، لافتا إلى أنه تم إيقاف العمل باللجنة بسبب جائحة كورونا، والتعديلات الخاصة بلائحة منح السيارات المجهزة بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح يتيح حصول جميع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة على سيارة مجهزة.