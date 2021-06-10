شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مزارعى 1.5 مليون فدان يرصد إنجازات الدولة في قطاع الزراعة خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مزارعى المليون ونص فدان، إن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات الكبرى في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، فقد أعطت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالزراعة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في شهر يونيو 2014.

وأضاف زيدان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار» أن اهتمام الرئيس السيسي خلال السنوات المعدودة الماضية بمجال الزراعة وضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا.

وأوضح أن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان شمل على 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.