شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بطريق المعاهدة جنوب بورسعيد لإزالة شون قطع الغيار غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ، اليوم الخميس ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أملاك الدولة ، بطريق المعاهدة فى منطقة الكاب ومدخل أم خلف .

حيث أسفرت الحملة عن إزالة واجهة شونه لقطع الغيار غير مرخصة وشونة أخشاب فى مدخل ام خلف بالجنوب ، وشدد اللواء عادل الغضبان على استمرار المتابعة للمخالفات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين ، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات الغير قانونية والاعتداء على ممتلكات الدولة ، واسترداد الأراضى لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تخدم الصالح العام

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء العشوائية والتعديات على أملاك الدولة.