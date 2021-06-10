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حملة مكبرة بطريق المعاهدة جنوب بورسعيد لإزالة شون قطع الغيار غير المرخصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ، اليوم الخميس ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أملاك الدولة ، بطريق المعاهدة فى منطقة الكاب ومدخل أم خلف .

حيث أسفرت الحملة عن إزالة واجهة شونه لقطع الغيار غير مرخصة وشونة أخشاب فى مدخل ام خلف بالجنوب ، وشدد اللواء عادل الغضبان على استمرار المتابعة للمخالفات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين ، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات الغير قانونية والاعتداء على ممتلكات الدولة ، واسترداد الأراضى لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تخدم الصالح العام

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة مخالفات البناء العشوائية والتعديات على أملاك الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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