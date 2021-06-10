شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات يتفقدان مركز شباب القابوطي بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الخميس، مركز شباب القابوطى بحى الضواحى، وذلك ضمن جولة محافظ بورسعيد والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بحى الضواحى واستعدادا لتطبيق مبادرة «تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية»، رافقهم خلالها اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدها مركز شباب القابوطى، والتى شملت إعادة رفع كفاءة وترميم وصيانة جميع أقسام المركز وتطوير الصالات الرياضية ومبادرات تعديل السلوك.

من جانبه، أشاد المهندس خالد صديق بمعدلات تطوير مركز شباب القابوطى وتأهيله ليصبح من أفضل مراكز الشباب على مستوى المحافظة ويقدم خدمة مميزة لشباب القابوطى، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع محافظة بورسعيد لتطوير منطقة القابوطى والسيد متولى والحرفيين بالشكل الأمثل لتتماشى مع أعمال التنمية بجميع احياء بورسعيد.

يذكر أن مشروع صيانة وترميم المركز تكلف 3 ملايين و974 ألفًا و916 جنيهًا، وبدأ في فبراير عام 2020 وانتهى في أكتوبر 2020، ويستفيد منه 5000 شخص.