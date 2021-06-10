شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 93٪ نسبة تنفيذ مشروع كوبري «ميدان الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن نسبة التنفيذ بمشروع كوبري الثقافة بوسط مدينة سوهاج وصلت إلى 93%، والذي يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، وتركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، ويتبقى أعمال الرصف والتشطيبات النهائية للكوبري، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الإزدحام المروري.

وأشار المحافظ، إلى أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650 متر بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5متر إلى 19.5متر، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد بطول 200 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، ومطلع من شارع أسيوط/سوهاج بطول 175 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135 مترا وعرض 6.3 متر بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية.