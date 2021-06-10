شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كيلو حشيش و 4 كيلو بانجو بحوزة 6 عاطلين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس، القبض على 6 عاطلين، بحوزتهم 4 كيلو و500 جرام من مخدر البانجو و5 قطع سلاح وكيلو حشيش.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم عمل مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

كانت الحملة استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها؛ للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.