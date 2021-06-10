شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : يجب أن يمتلك العرب استراتيجية متكاملة بملفات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ملف الأمن المائي العربي، والتهديد الذي تواجهه مصر والسودان من الجانب الإثيوبي؛ بسبب سد النهضة.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المياه العربية في شموليتها تأتي من خارج الإقليم، وهو ما يجعله إقليمًا صحراويًا، مشددًا على أهمية امتلاك العرب استراتيجية متكاملة في ملف المياه واستخداماتها واتفاقياتها.

وتابع: «يجب التحرك ككتلة ليس فقط على مستوى سوريا والعراق ومصر والسودان باعتبارها الدول التي تحتاج لهذه المياه، وإنما تحرك الإطار العربي المتكامل للتعامل مع احتياجات الأشقاء في تلك الدول».