شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 14 مليون جنيه للمرافق في 27 مصنعا جديدا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم تخصيص 14 مليون جنيه لترفيق 27 مصنعا جديدا تمهيداً لافتتاحها في أقرب وقت من خلال تركيب محولات كهربائية لتغذية المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى 108 ملايين جنيه، ما سيساهم في توفير حوالى 500 فرصة عمل جديدة للشباب، وبالتوازى تم تخصيص حوالى مليون جنيه لصيانة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى داخل المنطقة.

وأوضح العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة، أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 على مساحة 222،6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعى، الذي يشتمل على ورش هيئة التنمية الصناعية بإجمالى 530 ورشة وأيضاً الورش التابعة للمحافظة بإجمالى 288 ورشة، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تضم أيضًا منطقة للخدمات، بينما تم تخصيص مساحة 164،1 فدان للمشروعات الاستثمارية والمتمثلة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.