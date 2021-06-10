شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للتشغيل التجريبي لبوابة «شاطئ الأمل» بمدينة مصيف بلطيم، تسهيلاً على المصطافين، ومنعاً للتكدس، كذا متابعة آخر التطورات والمستجدات في أعمال تركيب بندورات وتركيب بلاط الانترلوك، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، تأكيد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة السعي لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كلف بعمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.