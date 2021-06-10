شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 2.7 مليار جنيه إجمالي ما تم إنفاقه على محافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامي أبووردة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن محافظة سوهاج تقع في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لافتَا إلى أن تعداد سكان سوهاج يقدر بـ 6 مليون مواطن، و1.5 مليون مشترك في الحصول على التيار الكهربائي.

وتابع «أبووردة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن ما تم ضخه في نطاق التوزيع الكهربائي في محافظة سوهاج فقط يقدر بـ2.7 مليار جنيه في أربع سنوات فقط، وهذا ادى لتحسن التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل أضعاف ما تم أنفاق على المحافظة في تطوير الكهرباء في سنهوات كثيرة.

ولفت إلى أن ما يحدث في مجال الكهرباء في محافظات الصعيد لم يحدث طيلة العقود الماضية، مما أدى لاستقرار في التغذية، وحدوث فائض في الكهرباء، معقبًا: «ما عندناش مشكلة إطلاقًا في تلبية الطاقة لأي مستثمر».