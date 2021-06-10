شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت : 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتي للمشروعات الكبرى بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة دخلت في شراكات مع وزارة التموين وأخرى في مجال الزراعة والجانب الثقافي.

وأضاف الخشت خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن التصنيفات العالمية تركز على حجم الشراكات التي تبرمها الجامعة مع الجهات المختلفة.

وتابع أن جامعة القاهرة في أقل من 4 سنوات ساهمت بـ10.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي تتعلق بالعديد من المجالات كما دخل الجامعة أكثر من 13 مليار.

الجامعة قامت بـ328 برنامج جديد وتم تطوير معظم المراكز البحثية التابعة ما رفع العائد المادي من الجامعة ليساهم ذلك في تغطية مجانية التعليم .