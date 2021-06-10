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ضبط 22 قضية تموينية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الخميس، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية تموينية، منها 4 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و3 قضية بيع أزيد من السعر الرسمي و7 قضايا عدم حمل شهادات صحية، 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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