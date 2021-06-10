شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تشارك في زراعة 1100 شجرة بأطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بزيارة قرية كفر حلاوة بمركز أطفيح، بمرافقة منسقي مبادرة حياة كريمة وممثلي مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين EPLP، بالمشاركة في غرس شتلات ١١٠٠ شجرة بالمركز بالتعاون مع مبادرة «هنجملها»، حيث قامت المبادرة بالمساهمة بأكثر من ٢٠٠٠ شجرة لمركزي الصف وأطفيح لزراعتهم بقرى حياة كريمة حتى الآن.