شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 533 مخالفة مرورية و 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الخميس، من ضبط 533 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 94 مخالفة، وتحرير 114 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 95 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط سيارة ودراجة نارية و4 توك توك وحجزه إداريًا، وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة .