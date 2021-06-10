شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: تكليفي بمسؤولية الجامعة العربية أمر لا يمكن تجاهله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه قبيل توليه مسؤولية الأمين العام للجامعة العربية تردد نسبيًا، نظرًا لكبر سنه، مضيفًا: «فكرت شوية مع نفسي ولقيت من الذكاء إن السن بيفرض علينا أبتعد عن الساحة».

وأضاف أبوالغيط، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مسؤوليه توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمر لا يمكن تجاهله، موضحًا أن ذلك نابعًا من طبيعة تربيته العسكرية، إذ كان نجلًا لأب طيار عسكري، ويعيش بمساكن ضباط القوات الجوية.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن والده كان يعتبر جميع المسؤوليات المتعلقة بمصر والوطن العربي هو تكليف، مضيفًا: «والدي كان يقولي لو أديت أمر لطيار حالًا يطلع يقاتل لحد ما يستشهد مش هيتردد لحظة علشان بلده».