الأم رحلت محتضنة طفلتها.. دماء أعلى محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة التفاصيل الكاملة لحادث تصادم أودى بحياة رجل وسيدة وطفلتها وأصيب 5 أخورن أعلى محور الضبعة.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفيين ومصابين أعلى محور الضبعة وتحديدا بعد منطقة أبورواش اتجاه روض الفرج.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص قيادة "طاهر.م." 37 سنة، وأخرى نقل محملة لأطوال الألومنتال قيادة "محمد.س." 37 سنة.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء إمام 30 سنة وإلى جوارها ابنتها "إسراء حمدي" 9 سنوات وعاطل يدعى محمد كامل 23 سنة، نقلوا إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد العام.

وأصيب جراء الحادث كل من: شروق إبراهيم 27 سنة، أحمد عبد السلام 31 سنة، فاطمة محمد 21 سنة، والطفلة جودي أحمد 7 سنوات وأحمد عبد الفتاح 27 سنة، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تبين بالفحص أن الحادث نتيجة انحراف السيارة النقل واصطدامها بالميكروباص. وتحرر المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفيين.