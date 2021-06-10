رئيس الوزراء يوجه بإعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتعثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعمل قائمة تتضمن أسماء المشروعات التي تواجه بعض التحديات والمشروعات المتوقفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم؛ لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

كما جاء الاجتماع خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا.

وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع جهاز تنمية سيناء لطرح هذه المشكلات والوقوف على أسبابها، كما وجه الوزراء المعنيين بالسفر إلى عدد من البلدان الأوروبية للترويج لمشروعات التنمية السياحية في مصر، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، والوضع الآمن والمستقر في مصر.

وخلال الاجتماع أيضا، طالب المستثمرون بتقديم حوافز ضريبية لتشجيع المشروعات الترفيهية في مدينة شرم الشيخ، وعقب رئيس الوزراء بأن الحكومة لديها استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة شريطة تنفيذ مشروع جاد.