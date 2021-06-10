فيديو.. وزير السياحة يشرح للطلبة تاريخ متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بثت قناة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتعليم الفني، فيلمًا قصيرًا عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لجولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني لرفع الوعي السياحي والأثري، وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وتنمية الشعور بالانتماء لدى النشأ الصغير؛ وتم تنظيم هذه الجولة لتعريف الأطفال بهذا الإنجاز الحضاري العظيم وتاريخ أجدادهم وحضارة بلدهم العريقة.

وتضمنت الجولة زيارة إلى قاعة العرض المركزي للمتحف وقاعة المومياوات الملكية، حيث عرف الوزير الطلاب بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به وتاريخ الملوك الذين تم نقل المومياوات الخاصة بهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط، متحدثًا عن جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ومن ناحيته، أشار العناني إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بما يساهم في زيادة المعرفة والتوعية السياحية والأثرية بين الطلاب؛ هذا ويصل عدد متابعي هذه القناة من طلاب المدارس وأسرهم إلى نحو 20 مليون مشاهد ومتابع.