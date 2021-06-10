​رئيس "الأسقفية": نأمل في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية.. وهذه أسباب الطلاق لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أبدى المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، رغبته في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، قائلاً: "نأمل في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ولدينا دستور ينص على إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، فضلاً عن أن لدينا لجنة أحوال شخصية تدرس الحالات".

وأضاف فوزي خلال لقاءه الأول بالصحفيين، أن هناك أسبابًا للطلاق مثل علة الزنا وتغيير الدين أو تغيير الملة، مضيفًا: " قانون بناء الكنائس خطوة شجاعة جدًا وكان هناك في السبعينيات مشاكل كبيرة جدًا مثل الشروط العشرة للعزبي باشا وتقرير جمال العطيفي وتوصياته في هذا الأمر".

وأوضح فوزي، أن مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" الهدف منه هو توعية المجتمع لكي يعيش المسلمون والأقباط معا وكنا نصطحب شبابا من أديان مختلفة من أجل ذلك، ونحلم بأن نؤسس مدرسة في العاصمة الإدارية والكنيسة الأسقفية لديها خبرات كبيرة في مجال التعليم.