شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة «الزراعة» في رفع كفاءة إدارة 1500 موقع من أصول الدولة التابعة للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الاصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) باجمالى اكثر من 282 الف فدان تمثل في حوالى 3.8 مليون متر مكعب.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية الخميس ان هذه الأصول تتوزع ما بين المباني والانشاءات ما بين اصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها) موضحا إنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل ، مشيرا إلي إنه تم طرح عدد ( 199 ) مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية.

وأشار «القصير»، إلي أن عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها بلغ ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.

ولفت وزير الزراعة أن اجمالى مساحات الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي وتم حصرها بلغت 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها ، مشيرا إلي أن ذلك ساهم في رفع قيمة هذه الأصول التابعة للدولة.