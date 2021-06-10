شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إطلاق 20 خدمة إلكترونية لخدمة الفلاح المصري للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا إطلاق أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تستهدف تطوير الزراعة المصرية والنقل الحديث للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم الخميس إنه في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين فان الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري اطلاقه في المحافظات الثلاث الاخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم اضافة خدمة المدفوعات «ميزة» للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي واطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعى.

وأشار «القصير»، إلى إن الكارت الذكي يعد أحد أدوات تسهيل الخدمات الزراعية للفلاح المصري في الحصول على الخدمات الزراعية ومنها مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتعد أيضا أحد أدوات إعداد قاعدة بيانات حقيقية للقطاع الزراعي.