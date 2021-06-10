شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : تنفيذ 121 مشروعا في «القومي لرصف طرق المحليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل انها نفذت ١٢١ مشروع من إجمالي ٢٠٧ مشروعات لإعادة رصف طرق المحليات والتي صدق عليها رئيس الجمهورية على داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجارى العمل في المرحلة الأولى من المشروع في نطاق (12) محافظة بعدد (207) مشروعات بتكلفة (2) مليار جنيه، تم الإنتهاء من تنفيذ 121مشروع .

وأضافت في تقرير عن حصاد ٧ سنوات من الانجاز في عهد الرئيس السيسي تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5،3 مليار جنيه وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع عدد 3 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ مشروعات