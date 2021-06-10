شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: برنامج تمويلي وتيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتحديث الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن مشروع تحديث منظومة الري الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي موضحا أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه،

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الخميس إنه تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة .

وأوضح وزير الزراعة ان هذه التيسيرات تستهدف تشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقى وتطوير الري الحقلي مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه.

وأشار «القصير»، إلى إنه يجري حاليا التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة موضحا إنه سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.