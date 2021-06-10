شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: 39 مليار دولار إجمالي مشروعات تطوير القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعي، وهذا واضح من اعداد 300 مشروع بأكثر من 39 مليار دولار، بهدف خدمة الفلاح المصري، وتطوير انتاجية الأراضي الزراعية.

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مصر تحقق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال العمل على تحويل القطاع الزراعي لقطاع صناعي زراعي، والعمل على تطوير سلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة مولت صغار المزارعين بأكثر من 11 مليار جنيه، للعمل على تنفيذ مشاريع، وتوفير أكثر من 4 مليار جنيه لصغار المزارعين للمساعدة في مشروع البتلو.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الري الحقل بالتعاون مع وزارة الري، خلاف جهود الوزارة المستمرة لتطوير انتاج التقاوي في الخضر والفاكهة محليًا.

وأشار إلى أن مصر الدولة الأولى افريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، والسادسة عالميًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الريف المصري وحياته من خلال مبادرات جدية ومشروعات حقيقية.

ولفت إلى أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وأصبحنًا نغزو كافة قارات العالم بالمنتجات الزراعية، ونعمل على زيادة الطاقة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن 20%من إجمالي الصادرات المصرية زراعية.