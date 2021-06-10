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الاتحاد العربي للتمور: 1.7 مليون طن إجمالي إنتاج مصر من التمور

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بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للتمور: 1.7 مليون طن إجمالي إنتاج مصر من التمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، إن مصر نجحت في تصدير أكثر من 5.5 مليون طن من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي في ظل أزمة ، وهذا يعتبر تطورا كبيرا في الزراعة المصرية.

وتابع «الفار»، خلال حواره مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن التمور لم تأخذ حظها بعد من حيث التصدير، خاصة أن مصر تنتج ما يقرب من 1.7 مليون طن، ورغم ذلك لا تصدر سوى 50 ألف طن أي ما لا يزيد عن 3% من حجم الإنتاج.

ولفت إلى أن الاتحاد العربي للتمور يعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير التمور، وفي هذا الاطار تم إعداد مهرجان دولي للتمور العربية والمصرية في حديقة الأورمان، وهذا جذب الكثير من الانتباه على مستوى العالمي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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