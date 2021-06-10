شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الغفار: الإنفاق على التعليم العالي ارتفع من 22 لـ65 مليار في 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا انعكس على زيادة الانفاق على التعليم العالي من 22 مليار في 2015 لـ65 مليار خلال هذا العام.

وتابع «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة التعليم استحدثت الكثير من القطاعات التي لم تكن موجودة من قبل مثل وجود جامعات أهلية دولية لم تكن موجودة، وجامعات لها شراكات دولية، وجامعات تكنولوجية متخصصة في التعليم الفني، ونعمل على إنشاء 6 جامعات تكنولوجيا أخرى في مناطق صناعية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 جامعة لـ27 جامعة بـ490 كلية، والجامعات الخاصة ارتفعت من 18 في 2016 لـ36 جامعة، وارتفع البحث الدولي المنشور عالميًا من 15 الف بحث 32 عالميًا، مما أدى لإرتفاع مكانة مصر على مستوى البحث الدولي للمرتبة الـ30 عالميًا.