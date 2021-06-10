شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : التنسيق مع مصنع سيماف لتوريد 200 عربة نوم للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل انه جارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%.

وأضافت في تقرير عن حصاد ٧ سنوات من الانجاز في عهد الرئيس السيسي انه تم الإنتهاء من توريد عدد 385عربة جديدة من اجمالي ١٣٠٠ عربة ركاب مختلفة الطرازات من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية الروسية- المجرية لتوريد عدد بتكلفة ١.٠١٦ مليار يورو (٣٠٠ عربة أولى وثانية مكيفة – ٥٠٠ عربة درجة ثالثة مكيفة – ٥٠٠ عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية ).

كما تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( ٦ ) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة ٧ سنوات بتكلفة ١٥٧ مليون يورو .